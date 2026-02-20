#Референдум-2026
Происшествия

"Мы ее еле дотащили": стали известны подробности нападения собак под Алматы

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, бродячая собака, бездомная собака, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 09:36 Фото: pxhere
В Алматинской области стая собак едва не загрызла 52-летнюю женщину. В тот момент, когда она возвращалась с работы, на нее набросились соседские псы. Животные повалили ее на землю и стали рвать одежду. Отогнать их смогли случайные прохожие, сообщает Zakon.kz.

После происшествия женщину госпитализировали. У нее множественные травмы головы, лица, верхних и нижних конечностей. По прогнозам врачей, ей предстоит длительная реабилитация.

Местная жительница Екатерина Андропова в разговоре с телеканалом "КТК" рассказала подробности того страшного дня.

"Мы ее еле дотащили, она сознание теряла. Когда штаны сняла, там мясо шло. Я говорю: "Дамир, тебя же предупреждали уже не раз. Почему люди страдают из-за твоих собак?" И он: "Вы ничего не сделаете. Вы ничего не докажете".Екатерина Андропова

Врачи смогли остановить кровотечение и наложили швы.

"Поступила пациентка с множественными ранами головы, лица, обеих верхних и нижних конечностей. При поступлении пациентке проведена первичная хирургическая обработка ран. В дальнейшем получает лечение согласно протоколу. На данный момент состояние средней тяжести".Асет Ескулов, травматолог-ортопед

Жители с тревогой утверждают, что сосед держит во дворе около 30 собак, которые, по их словам, свободно гуляют без намордников и пугают людей. После нападения на женщину фрагменты ее одежды изъяли на экспертизу, а самих животных в районе уже не видно.

По данным сельчан, они неоднократно жаловались на хозяина, однако меры были приняты только после произошедшего – агрессивных собак изъяли.

"Ранее жители обращались к участковому с заявлением. Но наши ветеринарные инспекторы не приехали. Потому что ветеринарный отдел начал свою работу только в понедельник. После случившегося мы приехали на место. Ветеринарные инспекторы до утра искали собак. Больше 20 псов отправили в приют".Ислам Ибатжан, аким Умтылского сельского округа Карасайского района

Самого же 61-летнего хозяина животных оштрафовали за нарушение общественного порядка. Вместе с тем полицейские завели уголовное дело по факту нападения собак на человека.

"Сотрудниками полиции по факту нападения собак на 52-летнюю женщину зарегистрировано уголовное дело. Вместе с тем за нарушение общественного порядка он также привлечен к ответственности в установленном законом порядке".Ернар Сайдильдин, официальный представитель ДП Алматинской области

Жители хотят, чтобы владельца собак наказали и заставили платить за лечение пострадавшей женщины. По прогнозам врачей, ей предстоит длительная реабилитация.

О случившемся изначально стало известно из социальных сетей. В настоящее время проводится досудебное расследование".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
