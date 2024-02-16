Шокирующее нападение на детей в Алматинской области: стали известны новые подробности

Стали известны новые подробности шокирующего нападения на детей в селе Балгабек Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", нападавший мужчина оказался экс-возлюбленным матери детей.

"Местные говорят, мужчина ворвался в чужую квартиру и издевался над детьми: он связал всех четверых, бил и резал ножом. Все произошло накануне вечером. Мать отправилась к соседям. Предположительно, в это время в дом проник бывший сожитель женщины. Внутри находились четверо детей: три сына и дочь. На крики прибежали соседи и выбили стекла. Испуганные дети были в истерике. Связанные школьники в слезах кричали, что некий Бахытжан их душил", – пишет телеканал.

Также сообщается, что предположительно, мужчина ударил 13-летнего подростка тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом, а у младшего ребенка черепно-мозговая травма и сотрясение. Сильнейшим испугом отделалась 10-летняя девочка.

"Третий мальчик, самый младший, получил тяжелую травму. Скорее всего, был избит. Левая половина лица – обширная ушибленная ссадина. Мы здесь компьютерную томографию головного мозга, там костных патологий нет. Патологий брюшной полости нет. Направили мальчика в областную детскую клиническую больницу в сопровождении медперсонала с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обширная ушибленная ссадина лица", – рассказал врач-хирург центральной больницы Жамбылского района Алматинской области Серик Оралов.

Как рассказали телеканалу соседи, семья переехала в село полгода назад. Мать одна воспитывает четверых детей.

Подозреваемым оказался 47-летний уроженец Туркестанской области, ранее судимый за изнасилование. Поиски преступника продолжались всю ночь. На помощь полицейским пришли местные жители.

"В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания районного задержания. С его участием проводятся следственные действия. Предполагаемый преступник взят под стражу", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Ранее сообщалось, что утром 16 февраля 2024 года в Telegram-канале Egov.press появился ролик, на кадрах которого неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их и наносил ножевые ранения.





