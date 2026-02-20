#Референдум-2026
Происшествия

Сотни водителей оказались в снежном плену на трассах в областях Улытау и Абай

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 19:27 Фото: Zakon.kz
Сотни водителей оказались в сложной ситуации на трассах в областях Улытау и Абай из-за гололеда и снегопада. Полиция сопровождает колонны автомобилей на заснеженных трассах, передает Zakon.kz.

Как сообщили 20 февраля 2026 года в пресс-службе МВД РК, в области Улытау из-за дождя со снегом на автодороге остановились более 30 грузовиков. На помощь водителям пришли сотрудники патрульной полиции, которые обеспечили их горячим чаем и питанием.

Неблагоприятная погодная обстановка также зафиксирована в области Абай. В условиях гололеда на трассе Омбы – Майкапшагай временно ограничили движение.

"Для предотвращения заторов было организовано разовое открытие дороги. В результате под сопровождением полиции 169 автомобилей, из них 24 – грузовые, были безопасно доставлены на территорию Копектинского района", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила поведения в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что на автодороге республиканского значения Омск – Майкапшагай произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 867-м километре трассы, в районе села Салкын-Тобе, произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Chevrolet Cobalt.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Восемь человек спасли из снежного плена в области Улытау
19:08, 11 февраля 2026
Восемь человек спасли из снежного плена в области Улытау
Водителя грузовика вызволили из снежного плена в Мангистау
09:55, 02 января 2026
Водителя грузовика вызволили из снежного плена в Мангистау
Более 40 человек оказались в снежном плену на трассе в Жетысуской области
18:31, 17 декабря 2024
Более 40 человек оказались в снежном плену на трассе в Жетысуской области
