Сотни водителей оказались в снежном плену на трассах в областях Улытау и Абай

Сотни водителей оказались в сложной ситуации на трассах в областях Улытау и Абай из-за гололеда и снегопада. Полиция сопровождает колонны автомобилей на заснеженных трассах, передает Zakon.kz.

Как сообщили 20 февраля 2026 года в пресс-службе МВД РК, в области Улытау из-за дождя со снегом на автодороге остановились более 30 грузовиков. На помощь водителям пришли сотрудники патрульной полиции, которые обеспечили их горячим чаем и питанием.

Неблагоприятная погодная обстановка также зафиксирована в области Абай. В условиях гололеда на трассе Омбы – Майкапшагай временно ограничили движение.

"Для предотвращения заторов было организовано разовое открытие дороги. В результате под сопровождением полиции 169 автомобилей, из них 24 – грузовые, были безопасно доставлены на территорию Копектинского района", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила поведения в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что на автодороге республиканского значения Омск – Майкапшагай произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 867-м километре трассы, в районе села Салкын-Тобе, произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Chevrolet Cobalt.