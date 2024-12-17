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Происшествия

Более 40 человек оказались в снежном плену на трассе в Жетысуской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 18:31 Фото: Zakon.kz
17 декабря в Жетысуской области на участке Ыргайты автодороги Ушарал – Достык из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 30 грузовых и один легковой автомобиль застряли в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели незамедлительно отправились на помощь людям.

"Прибыв к месту, спасатели ведомства на "Вахтовке" и вездеходе "Трэкол" доставили 41 человека в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались. Среди спасенных имеются иностранцы – 28 граждан Республики Беларусь, КНР, Азербайджанской Республики и РФ", – уточняется в сообщении.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности в зимний период, а также обращать внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставаться дома.
В случае возникновения ЧС звонить на круглосуточный единый номер службы спасения "112".
Ранее спасатели поделились шокирующими видеокадрами горящей машины.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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