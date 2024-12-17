Более 40 человек оказались в снежном плену на трассе в Жетысуской области

Фото: Zakon.kz

17 декабря в Жетысуской области на участке Ыргайты автодороги Ушарал – Достык из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 30 грузовых и один легковой автомобиль застряли в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели незамедлительно отправились на помощь людям. "Прибыв к месту, спасатели ведомства на "Вахтовке" и вездеходе "Трэкол" доставили 41 человека в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались. Среди спасенных имеются иностранцы – 28 граждан Республики Беларусь, КНР, Азербайджанской Республики и РФ", – уточняется в сообщении. МЧС предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности в зимний период, а также обращать внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставаться дома. В случае возникновения ЧС звонить на круглосуточный единый номер службы спасения "112". Ранее спасатели поделились шокирующими видеокадрами горящей машины.

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