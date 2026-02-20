Землетрясение ощутили жители Афганистана, Узбекистана, Пакистана и Таджикистана
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Фото: CSEM, smrm.uz
По его данным, эпицентр располагался в 111 км к юго-востоку от города Баглан, где проживает около 108 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 87 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Узбекистане также местные сейсмологи зафиксировали толчки, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Республики Узбекистан.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Сурхандарьинская область: 2-3 балла, 246 км.
- Кашкадарьинская область: 2 балла, 464 км.
"Расстояние от эпицентра до Ташкента – 608 км в юго-восточном направлении. Время: 18:09. Магнитуда: 6 Глубина: 76 км. Эпицентр: Баглан, Афганистан", – значится в сообщении узбекских сейсмологов.
Вместе с тем казахстанские сейсмологи также зарегистрировали это землетрясение.
"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 20 февраля 2026 года 18:09 по времени Астаны на территории Афганистана произошло землетрясение. Магнитуда mb=5.8. Энергетический класс K=13.9. Глубина залегания очага составила 138 км", – говорится на сайте Казахстанского национального центра данных (KNDC).
17 февраля в Алматинской области и Алматы ощутили подземные толчки. Землетрясение ощущалось силой от двух до четырех баллов.