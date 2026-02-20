Землетрясение ощутили жители Афганистана, Узбекистана, Пакистана и Таджикистана

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение на территории Афганистана. Толчки в эпицентре были такой мощности, что колебания ощутили жители соседних стран, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Фото: CSEM, smrm.uz

По его данным, эпицентр располагался в 111 км к юго-востоку от города Баглан, где проживает около 108 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 87 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Узбекистане также местные сейсмологи зафиксировали толчки, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Республики Узбекистан.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Сурхандарьинская область: 2-3 балла, 246 км.

Кашкадарьинская область: 2 балла, 464 км.

"Расстояние от эпицентра до Ташкента – 608 км в юго-восточном направлении. Время: 18:09. Магнитуда: 6 Глубина: 76 км. Эпицентр: Баглан, Афганистан", – значится в сообщении узбекских сейсмологов.

Вместе с тем казахстанские сейсмологи также зарегистрировали это землетрясение.

"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 20 февраля 2026 года 18:09 по времени Астаны на территории Афганистана произошло землетрясение. Магнитуда mb=5.8. Энергетический класс K=13.9. Глубина залегания очага составила 138 км", – говорится на сайте Казахстанского национального центра данных (KNDC).

17 февраля в Алматинской области и Алматы ощутили подземные толчки. Землетрясение ощущалось силой от двух до четырех баллов.