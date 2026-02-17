Сейсмологи уточнили силу землетрясения в Алматы и области

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК опубликовал уточненные данные о произошедшем в Алматинской области и Алматы землетрясении, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что это событие – "типичное для нашего региона".

Согласно уточненной информации центра, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 78 км на юго-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 4.4.

Расчетная интенсивность в Алматы составила 3 балла (78 км), а не 2.

В некоторых районах сила подземных толчков тоже была уточнена:

Алматинской область Енбекшиказахский р-н с. Тургень 4 балла, 32 км

Алматинская область Энбекшиказахский р-н г. Есик 4 балла, 38 км

Алматинской область Енбекшиказахский р-н с. Маловодное 4 балла, 39 км

Алматинская область Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова 4 балла, 40 км

Алматинской область Кегенский р-н с. Саты 4 балла, 47 км

Алматинская область Талгарский р-н г. Талгар 3 балла, 52 км

Алматинской область Енбекшиказахский р-н с. Шелек 3 балла, 56 км

Алматинской область Кегенский р-н с. Жалагаш 3 балла, 66 км

Алматинская область Илийский р-н с. Отеген-Батыр 3 балла, 73 км

Алматинской область Енбекшиказахский р-н с. Кокпек 3 балла, 73 км

Алматинская область г. Алатау (Жетиген) 3 балла, 82 км

Алматинской область Илийский р-н с. Боралдай 3 балла, 84 км

Алматинская область Карасайский р-н г. Каскелен 2 балла, 100 км

Алматинская область г. Конаев 2 балла, 100 км

Алматинская область Кегенский р-н с. Кеген 2 балла, 112 км

Алматинской область Жамбылский р-н с. Каргалы 2 балла, 117 км

Алматинская область Жамбылский р-н с. Узынагаш 2 балла, 125 км

Жетысуская область Кербулакский р-н с. Сарыозек 2 балла, 130 км

Алматинской область Уйгурский р-н с. Кыргызсай 2 балла, 133 км

Алматинская область Уйгурский р-н с. Чунджа 2 балла, 136 км

Алматинской область Илийский р-н с. Курты 2 балла, 145 км.

17 февраля 2026 года в 15:09 минут в Казахстане, в 75 км от Алматы, произошло землетрясение. На территории города ощутимость составила 2 балла. Жители в Сети задавались вопросом, почему им не пришло оповещение. Спасатели ответили на него.

