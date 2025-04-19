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Мир

Сильное землетрясение произошло в Афганистане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 12:34 Фото: pixabay
Землетрясение на территории Афганистана зафиксировали сейсмологи 19 апреля 2025 года. Подземные толчки также ощутили жители соседних республик, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков в эпицентре составила 5,7. Максимальные подземные колебания пришлись на горную провинцию Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

Фото: скриншот EMSC

Казахстанские сейсмологи также зарегистрировали это землетрясение.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 19 апреля 2025 г. в 11 час 48 мин 03 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Координаты землетрясения: 33.810 с.ш. 71.020 в.д", – говорится в информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований.

Отмечается, что очаг землетрясения располагался на территории Афганистана в 1167 км на юго-запад от Алматы. При этом на территории Казахстана ощутимости не было.

Вместе с тем сейсмологи Узбекистана сообщили, что сила подземных толчков ощущалась и на территории их страны по следующей балльности:

  • Сурхандарьинская область: 2-3 балла, 336 км.
  • Ферганская область: 2 балла, 433 км.
  • Сырдарьинская область: 2 балла, 479 км.
  • Джизакская область: 2 балла, 481 км.
  • Андижанская область: 2 балла, 488 км.
  • Самаркандская область: 2 балла, 492 км.
  • Наманганская область: 2 балла, 500 км.
  • Кашкадарьинская область: 2 балла, 523 км.

16 апреля специалисты рассказали, что в 920 км от Алматы зафиксировали землетрясение. Очаг также располагался на территории Афганистана.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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