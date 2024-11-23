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Жители Таджикистана и Узбекистана ощутили землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 14:50 Фото: wikimedia
Небольшое землетрясение ощутили жители Ташкента, столичной области и Ферганской долины. Также подземные толчки, которые произошли днем 23 ноября 2024 года, почувствовали в Таджикистане, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр находился в Кыргызстане. Об этом говорится в информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Эпицентр землетрясения находился в Чон-Алайском районе Ошской области в 290 км в юго-восточном направлении от Ташкента. Магнитуда в эпицентре составила 5,3. Глубина очага – 10 км".

В столице Узбекистана подземные толчки ощущались в некоторых районах силой два балла. Землетрясение такой же силы ощутили в Ташкентской области, а также областях Ферганской долины.

В Душанбе землетрясение практически не ощущалось. Информации о разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении, которое произошло на юге Кыргызстана ночью 20 ноября 2024 года. Магнитуда подземных толчков составила 4 балла.

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