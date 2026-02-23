Спецназ задержал преступную группу, воровавшую трубы в Мангистау

В Мангистауской области пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в хищении черного металла в крупном размере, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, 17 февраля 2026 года в Управление полиции Жанаозена поступил сигнал о краже с территории нефтегазодобывающего управления №1. Сообщалось, что оттуда вывезли партию подержанных производственных труб диаметром 720 мм, которые затем были сданы в пункт приема черного металла.

19 февраля 2026 года при координации прокуратуры Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно со спецподразделением быстрого реагирования пресекли противоправную деятельность. Мероприятия проводились в рамках оперативно-профилактической работы по предупреждению и выявлению преступлений на водном, воздушном и железнодорожном транспорте.



"По данным следствия, подозреваемые использовали подложные документы для хищения промышленных труб диаметром 720 мм, принадлежащих субъекту квазигосударственного сектора, после чего сдавали их в пункты приема металла. В ходе осмотра одного из пунктов приема металла обнаружены и изъяты 24 трубы указанного диаметра. Изъятое имущество передано законному владельцу на ответственное хранение". Департамент полиции Мангистауской области

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

22 февраля 2026 года сотрудники криминальной полиции Карагандинской области при поддержке бойцов спецподразделения "Арлан" пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся квартирными кражами.