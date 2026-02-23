#Референдум-2026
#Казахмыс
Происшествия

Спецназ задержал преступную группу, воровавшую трубы в Мангистау

Спецназ задержал преступную группу, воровавшие трубы в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 19:52 Фото: скриншот из видео
В Мангистауской области пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в хищении черного металла в крупном размере, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, 17 февраля 2026 года в Управление полиции Жанаозена поступил сигнал о краже с территории нефтегазодобывающего управления №1. Сообщалось, что оттуда вывезли партию подержанных производственных труб диаметром 720 мм, которые затем были сданы в пункт приема черного металла.

19 февраля 2026 года при координации прокуратуры Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно со спецподразделением быстрого реагирования пресекли противоправную деятельность. Мероприятия проводились в рамках оперативно-профилактической работы по предупреждению и выявлению преступлений на водном, воздушном и железнодорожном транспорте.

"По данным следствия, подозреваемые использовали подложные документы для хищения промышленных труб диаметром 720 мм, принадлежащих субъекту квазигосударственного сектора, после чего сдавали их в пункты приема металла. В ходе осмотра одного из пунктов приема металла обнаружены и изъяты 24 трубы указанного диаметра. Изъятое имущество передано законному владельцу на ответственное хранение".Департамент полиции Мангистауской области

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

22 февраля 2026 года сотрудники криминальной полиции Карагандинской области при поддержке бойцов спецподразделения "Арлан" пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся квартирными кражами.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Полиция задержала преступные группы вымогателей
07:25, 05 марта 2024
Полиция задержала преступные группы вымогателей
Преступную группу "кротов" задержали полицейские в Астане
16:48, 10 ноября 2024
Преступную группу "кротов" задержали полицейские в Астане
В Карагандинской области раскрыли группу "черных риелторов"
08:28, 10 июня 2024
В Карагандинской области раскрыли группу "черных риелторов"
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
