Мужчина погиб при пожаре в колледже Костанайской области

В колледже Костанайской области в результате пожара погиб 58-летней мужчина, сообщает Zakon.kz.

Издание "Алау" пишет, что 21 февраля на пульт "112" поступило сообщение о задымлении на территории колледжа в селе Жарколь Федоровского района. По данным ДЧС региона, к месту происшествия были направлены подразделения противопожарной службы.

"По прибытии было установлено, что пожар произошел в подсобном помещении на первом этаже двухэтажного лабораторного корпуса. В ходе разведки спасатели обнаружили мужчину 1968 года рождения в бессознательном состоянии. Его вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Несмотря на принятые меры, спасти пострадавшего не удалось", – прокомментировал исполняющий обязанности начальника центра планирования и оперативного управления ДЧС Костанайской области Жаслан Хасенов.

Пожар ликвидирован. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Также назначено пожарно-техническое исследование для выяснения обстоятельств возгорания.

