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Происшествия

Рабочий разбился насмерть при демонтаже новогодней горки в Костанайской области

рабочий погиб в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 18:26 Фото: pixabay
13 февраля в райцентре Камысты Костанайской области на площади около районного акимата рабочий участвовал в демонтаже новогодней горки высотой в пять метров. Около 17:00 Олег Кизяев во время уборки деревянных конструкций упал с высоты, сообщает Zakon.kz.

В соцсети распространилась информация о том, что мужчина умер в отделении реанимации районной больницы около 23:00. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Костанайской области.

"Специалисты также должны дать ответ на вопрос: имели ли место нарушения техники безопасности при проведении работ. По факту нарушений правил охраны труда, повлекших гибель человека, полицией начато досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются", – заявили в полиции.

Кроме того, факт трагедии прокомментировали в Управлении здравоохранения региона.


"13 февраля в 19:22 в приемный покой Камыстинской РБ поступил пациент 1966 года рождения с диагнозом "множественные переломы позвоночника и костей таза" и "травматический шок 1-2 степени". Состояние пациента было тяжелым, и его госпитализировали в палату интенсивной терапии. Обследование и лечение проводились согласно медицинскому протоколу. Судебная медицинская экспертиза установила что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в 22:40 была констатирована биологическая смерть", – рассказали врачи.

Ранее сообщалось, что в Атырау погиб рабочий, сорвавшись с пятого этажа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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