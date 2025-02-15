Рабочий разбился насмерть при демонтаже новогодней горки в Костанайской области

13 февраля в райцентре Камысты Костанайской области на площади около районного акимата рабочий участвовал в демонтаже новогодней горки высотой в пять метров. Около 17:00 Олег Кизяев во время уборки деревянных конструкций упал с высоты, сообщает Zakon.kz.

В соцсети распространилась информация о том, что мужчина умер в отделении реанимации районной больницы около 23:00. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Костанайской области.

"Специалисты также должны дать ответ на вопрос: имели ли место нарушения техники безопасности при проведении работ. По факту нарушений правил охраны труда, повлекших гибель человека, полицией начато досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются", – заявили в полиции.

Кроме того, факт трагедии прокомментировали в Управлении здравоохранения региона.





"13 февраля в 19:22 в приемный покой Камыстинской РБ поступил пациент 1966 года рождения с диагнозом "множественные переломы позвоночника и костей таза" и "травматический шок 1-2 степени". Состояние пациента было тяжелым, и его госпитализировали в палату интенсивной терапии. Обследование и лечение проводились согласно медицинскому протоколу. Судебная медицинская экспертиза установила что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в 22:40 была констатирована биологическая смерть", – рассказали врачи.

Ранее сообщалось, что в Атырау погиб рабочий, сорвавшись с пятого этажа.