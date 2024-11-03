Рабочий сорвался с высоты на стройке завода в Карагандинской области
Фото: pixabay
Мужчина сорвался с высоты и погиб на территории строящегося завода в Карагандинской области. Трагедия случилась 3 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Предположительно, погибший был сотрудником подрядной фирмы и занимался проведением монтажно-сварочных работ. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
"По факту несчастного случая на строящемся заводе начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области 3 ноября 2024 года с рельсов сошли три грузовых вагона. Инцидент не вызвал задержек других поездов.
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