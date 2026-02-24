#Референдум-2026
#Казахмыс
Происшествия

Стаи бродячих собак пугают жителей Шымкента

Жители Шымкента жалуются на бродячих собак, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 18:45 Фото: freepik
Жители Шымкента жалуются на бродячих собак. Местные утверждают, что стало страшно отправлять детей в школу без сопровождения, но и сами взрослые боятся выходить на улицу, сообщает Zakon.kz.

Об общей проблеме жители Абайского района Шымкента рассказали телеканалу OTYRAR. По словам людей, родителям приходится буквально за руку водить детей в учебные заведения.

"Ближе к утру собаки ходят стаями, словно их кто-то специально выпускает, вечером их не видно. Собак очень много. Вчера я проходила по одной улице и встретила собаку с пятью щенками. Невозможно выходить на улицу", – сказала жительница.

На встрече с местными властями жители раскритиковали нынешние методы отлова. Очевидцы говорят, использование сетей только провоцирует агрессию собак. Они часто пытаются напасть на ловцов, а иногда четвероногим удается вырваться, отмечают горожане. В свою очередь власти заверяют, что специалисты ловят бездомных животных по международным стандартам.

"Сейчас активно ведутся работы по отлову бездомных животных. У нас открыт специальный питомник, которого ранее не было. Туда доставляют животных, проводят кастрацию, а затем выпускают обратно. Эти меры принимаются для того, чтобы сдержать рост популяции. Убой животных не допускается", – пояснил аким Абайского района Шымкента Шакир Султанхан.

По данным городских властей, в прошлом году в Шымкенте было отловлено более 40 тыс. бродячих собак и кошек. Специалисты напоминают: ответственность за четвероногих несут и сами хозяева. В Казахстане за нарушение правил содержания и выгула домашних животных предусмотрен штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).

Ранее Zakon.kz писал про нападение стаи бродячих собак на женщину в Алматинской области.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
В Усть-Каменогорске стая бродячих собак держит в страхе целый микрорайон
12:00, 09 декабря 2024
В Усть-Каменогорске стая бродячих собак держит в страхе целый микрорайон
Стая бродячих собак в Караганде вызвала споры среди горожан
08:35, 27 октября 2024
Стая бродячих собак в Караганде вызвала споры среди горожан
В селах ЗКО бродячие собаки нападают на скот
23:40, 18 июля 2023
В селах ЗКО бродячие собаки нападают на скот
