Мужчину, повредившего ногу при спуске, спасли в горах Алматы

Фото: МЧС РК

Мужчина повредил ногу при спуске с пика Советов в алматинских горах, на помощь пришли оперативные спасатели МЧС, сообщает Zakon.kz.

В МЧС сообщили, что инцидент произошел 26 августа. "26 августа поступило сообщение от мужчины, что его друг при спуске с пика Советов получил травму ноги. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в 17:25 выехала на помощь. В 20:28 группа спасателей дошли до пострадавшего, оказали первую помощь и начали транспортировку при помощи горизонтальных носилок к машине, где ожидала бригада сотрудников Центра медицины катастроф". МЧС РК Спасатели МЧС напоминают о некоторых важных правилах похода в горы: не выходите на маршрут в одиночку;

первую часть пути совершайте в первой половине дня;

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