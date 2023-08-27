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Мужчину, повредившего ногу при спуске, спасли в горах Алматы

спасание Фото: МЧС РК
Мужчина повредил ногу при спуске с пика Советов в алматинских горах, на помощь пришли оперативные спасатели МЧС, сообщает Zakon.kz.

В МЧС сообщили, что инцидент произошел 26 августа.

"26 августа поступило сообщение от мужчины, что его друг при спуске с пика Советов получил травму ноги. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в 17:25 выехала на помощь. В 20:28 группа спасателей дошли до пострадавшего, оказали первую помощь и начали транспортировку при помощи горизонтальных носилок к машине, где ожидала бригада сотрудников Центра медицины катастроф".МЧС РК

Спасатели МЧС напоминают о некоторых важных правилах похода в горы:

  • не выходите на маршрут в одиночку;
  • первую часть пути совершайте в первой половине дня;
  • предупреждайте родных и близких о планируемом времени возвращения в город.

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