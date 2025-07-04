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Туризм

Туристку из Кувейта спасли в горах Алматы

Туристку из Кувейта спасли в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 19:41 Фото: МЧС РК
4 июля 2025 года в горах Алматы спасатели пришли на помощь туристке из Кувейта, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что во время рейда в районе Большого Алматинского озера сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили туристку, получившую травму при падении с самоката. Пострадавшая оказалась гражданкой Государства Кувейт.

Иностранке оказана первая медицинская помощь, после чего она передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Несколько дней назад россияне обратились к спасателям Алматинской области, так как потеряли 16-летнего сына. На Талгарском перевале парень один ушел в сторону ледника Богдановича, и связь с ним была потеряна.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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