Туристку из Кувейта спасли в горах Алматы

4 июля 2025 года в горах Алматы спасатели пришли на помощь туристке из Кувейта, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что во время рейда в районе Большого Алматинского озера сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили туристку, получившую травму при падении с самоката. Пострадавшая оказалась гражданкой Государства Кувейт.

Иностранке оказана первая медицинская помощь, после чего она передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Несколько дней назад россияне обратились к спасателям Алматинской области, так как потеряли 16-летнего сына. На Талгарском перевале парень один ушел в сторону ледника Богдановича, и связь с ним была потеряна.