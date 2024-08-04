Спасатели на носилках спустили пенсионерку с горы в Боровом
Фото: ДЧС Акмолинской области
Помощь спасателей 4 августа понадобилась женщине, которая повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься с горы в Боровом, сообщает Zakon.kz.
По информация ДЧС Акмолинской области, туристка оказалась жительницей Северо-Казахстанской области.
"Из-за полученной травмы ноги самостоятельно женщина спустится уже не могла. Спасатели на носилках доставили пенсионерку вниз, где их уже ждала карета "скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Ведомство просит соблюдать меры безопасности в горах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру "112".
Ранее сообщалось о другом происшествии. Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области.
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