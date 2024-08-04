Спасатели на носилках спустили пенсионерку с горы в Боровом

Фото: ДЧС Акмолинской области

Помощь спасателей 4 августа понадобилась женщине, которая повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься с горы в Боровом, сообщает Zakon.kz.

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