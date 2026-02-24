#Референдум-2026
Происшествия

Девушка погибла на снегоходе в Бурабае: водителю и арендатору грозит уголовное дело

подарок на День влюбленных обернулся трагедией в Бурабае, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 22:14 Фото: pixabay
Сразу два уголовных дела расследуют в Акмолинской области после того, как на снегоходе разбилась 26-летняя девушка. Трагедия произошла на курорте Бурабай. За жизнь пострадавшей врачи боролись девять дней, но спасти ее не смогли, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, после смерти девушки в полиции заявили, что расследуют уголовные дела в отношении водителя снегохода и арендодателя техники. Была ли пассажирка в специальном шлеме и насколько законно маршрут проходит через лес, выясняется. На какой скорости ехал снегоход, пока тоже не ясно, но известно, что такая техника способна достигать 200 км/ч.

"Одновременно проводятся два досудебных расследования. По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управлявшим транспортным средством, повлекшему по неосторожности смерть человека, – в отношении водителя снегохода. По факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – в отношении арендодателя". Начальник следственного управления ДП Акмолинской области Алмас Ильясов

Ранее сообщалось, что акмолинские врачи борются за жизнь 24-летней девушки, которая разбилась в Бурабае. Квадроцикл на полном ходу врезался в дерево, пострадавшая была пассажиркой. Несчастный случай произошел 14 февраля.

Елена Беляева
Елена Беляева
