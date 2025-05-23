Водитель курорта Бурабай знает местность лучше любого навигатора
Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Водитель компании "Бурабай даму" Амурбек Молдыбаев уверен в своих знаниях популярного курорта Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
Десять лет работы сложились в десятки тысяч километров по дорогам Бурабая, в тысячи незабываемых встреч и множество благодарностей от туристов, передает пресс-служба акимата Акмолинской области.
"Я не просто водитель, я первый человек, которого видит турист, когда приезжает в Щучинско-Боровскую курортную зону. От моего вождения, дружелюбия, отношения к людям зависит первое впечатление о всем курорте", – с гордостью поделился Амурбек Молдыбаев.
Он возил туристов из всех уголков Казахстана и почти со всех стран мира. Со слов Амурбека, он повидал множество иностранных туристов и даже научился понимать их без слов.
"Благодаря безупречности в работе, ответственности, дисциплине и уважению коллег Амурбек Молдыбаев вырос до завгара, а сейчас уже работает инженером по автотранспорту", – говорится в сообщении.
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