Происшествия

День влюбленных в Бурабае закончился трагедией: девушка на квадроцикле влетела в дерево

День влюбленных в Бурабае закончился трагедией, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 22:39 Фото: pixabay
Акмолинские врачи борются за жизнь 24-летней девушки, которая разбилась в Бурабае. Квадроцикл на полном ходу врезался в дерево, пострадавшая была пассажиркой. Несчастный случай произошел 14 февраля, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, девушка каталась по трассе вместе со знакомым. Но в какой-то момент они на полной скорости врезались в дерево. Водитель получил незначительные травмы, основной удар пришелся на голову пассажирки. Ее экстренно доставили в больницу. В связи с тем, что пострадавшая находится в глубокой коме, врачи не могут провести необходимую операцию.

Как уточняется, сразу после этого полицейские экстренно вышли в рейды на снежные трассы Бурабая. Владельцам квадроциклов и их клиентам напоминают о правилах безопасности.

"Пациентка поступила с большими травмами, обширными. На сегодняшний день состояние пациентки, которая разбилась на квадроцикле, оценивается как крайне тяжелое и, к сожалению, как критическое. Девушка получила множественные тяжелейшие повреждения, включая обширные переломы костей черепа, основания черепа и лицевого скелета". Руководитель Управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермеков

Ранее сообщалось, что туристы погибли во время крушения катера на курорте в Китае.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
