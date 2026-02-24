#Референдум-2026
Происшествия

Рыбалка обернулась спасательной операцией в ЗКО

рыбаков спасли сотрудники МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 00:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Сырымском районе пятеро рыбаков, возвращаясь домой, застряли в снежном заносе и не смогли продолжить движение. Оказавшись в затруднительной ситуации, они обратились за помощью по номеру 112, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно выехали на вездеходе. Добравшись до заявителей, сотрудники МЧС эвакуировали всех пятерых в село Жымпиты.


"В медицинской помощи спасенные не нуждались. Рыбаки выразили благодарность спасателям за своевременную помощь и поддержку", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что казахстанские пилоты и врачи МЧС спасли жизнь младенцу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Рыбалка в ВКО обернулась спасательной операцией
00:39, 04 февраля 2026
Рыбалка в ВКО обернулась спасательной операцией
Зимняя рыбалка едва не обернулась трагедией для двух мужчин в Костанайской области
11:54, 22 декабря 2024
Зимняя рыбалка едва не обернулась трагедией для двух мужчин в Костанайской области
В снежном заносе во время метели оказался водитель на трассе в СКО
22:17, 09 января 2025
В снежном заносе во время метели оказался водитель на трассе в СКО
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
