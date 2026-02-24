Рыбалка обернулась спасательной операцией в ЗКО

В Сырымском районе пятеро рыбаков, возвращаясь домой, застряли в снежном заносе и не смогли продолжить движение. Оказавшись в затруднительной ситуации, они обратились за помощью по номеру 112, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно выехали на вездеходе. Добравшись до заявителей, сотрудники МЧС эвакуировали всех пятерых в село Жымпиты.

"В медицинской помощи спасенные не нуждались. Рыбаки выразили благодарность спасателям за своевременную помощь и поддержку", – рассказали в министерстве. Ранее сообщалось, что казахстанские пилоты и врачи МЧС спасли жизнь младенцу.

