Общество

Казахстанские пилоты и врачи МЧС спасли жизнь младенцу

пилоты и врачи спасли жизнь младенцу, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 21:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пилоты совместно с врачами санавиации совершили срочный вылет по маршруту Усть-Каменогорск – Курчум – Усть-Каменогорск и доставили новорожденного, нуждающегося в экстренной помощи, в медучреждение областного центра, сообщает Zakon.kz.

В операции участвовали пилоты "Казавиаспас" МЧС РК Сергей Пинигин, Леонид Каликанов и Мурат Альбергенов и врачи Жулдыз Абулова, Назым Бейсенбаева.


"Полет прошел благополучно благодаря опыту и профессионализму врачей и пилотов. Полеты санавиации МЧС позволяют приходить на помощь в ситуациях, когда время играет ключевую роль в спасении жизни человека", – отметили в министерстве.

Ранее вертолет с хирургом экстренно вылетел в Атбасар для спасения пациента.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
