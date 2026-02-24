Казахстанские пилоты и врачи МЧС спасли жизнь младенцу

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пилоты совместно с врачами санавиации совершили срочный вылет по маршруту Усть-Каменогорск – Курчум – Усть-Каменогорск и доставили новорожденного, нуждающегося в экстренной помощи, в медучреждение областного центра, сообщает Zakon.kz.

В операции участвовали пилоты "Казавиаспас" МЧС РК Сергей Пинигин, Леонид Каликанов и Мурат Альбергенов и врачи Жулдыз Абулова, Назым Бейсенбаева.

"Полет прошел благополучно благодаря опыту и профессионализму врачей и пилотов. Полеты санавиации МЧС позволяют приходить на помощь в ситуациях, когда время играет ключевую роль в спасении жизни человека", – отметили в министерстве. Ранее вертолет с хирургом экстренно вылетел в Атбасар для спасения пациента.

