В снежном заносе во время метели оказался водитель на трассе в СКО

Фото: скриншот видео

9 января между селами Чистополье и Салкынколь в районе им. Г. Мусрепова СКО легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. 35-летний мужчина обратился за помощью спасателей по номеру 112, сообщает Zakon.kz.

Ситуация осложнялась погодными условиями. Однако, несмотря на это, спасатели совместно с представителями местных исполнительных органов оперативно прибыли на технике повышенной проходимости и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. "Водитель в медицинской помощи не нуждался. МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта!" – заявили в министерстве. Ранее сообщалось, что костанайские спасатели пришли на помощь годовалому малышу.

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