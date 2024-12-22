Зимняя рыбалка едва не обернулась трагедией для двух мужчин в Костанайской области

Костанайские спасатели пришли на помощь рыбакам, застрявшим в снежном заносе ранним утром 22 декабря, сообщает Zakon.kz.

Машина мужчин увязла в сугробах вблизи села Карасу, недалеко от озера Койбагар. Сильный ветер и низкая температура усугубляли ситуацию, создавая реальную угрозу для жизни казахстанцев.

"Получив сигнал о помощи, дежурная смена спасателей оперативно выдвинулась на место происшествия. Используя специальную технику, автомобиль удалось достать из сугроба и доставить рыбаков в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась", – рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

16 декабря 2024 года в Мангистауской области сотрудники МЧС Казахстана провели спасательную операцию, освободив 29 грузовых автомобилей, застрявших в снежном заносе на трассе Жанаозен – Туркменистан.