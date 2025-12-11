#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Алматы задержаны организаторы интернет-магазина "психотропов"

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:51 Фото: pexels
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы совместно с МВД РК пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хранением, фасовкой и распространением психотропных веществ через интернет, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативных мероприятий в разных районах города задержаны трое участников одной преступной цепочки. Каждый из них выполнял свою роль – от фасовки и закладок до перевозки и хранения крупных партий.

"Мы видим четко выстроенную преступную цепочку: фасовщик, курьер и склад. Их действия были согласованы и направлены на массовое распространение психотропных веществ на территории Алматы. Благодаря своевременным оперативным мерам деятельность этой сети полностью пресечена. Работа по установлению других участников продолжается", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

По всем эпизодам назначены экспертизы. Полицейские устанавливают возможные связи задержанных с другими интернет-магазинами и эпизодами распространения запрещенных веществ в городе.

Ранее сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области задержали в Таразе гражданина Узбекистана с особо крупной партией наркотиков.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
