В Алматы задержаны организаторы интернет-магазина "психотропов"

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы совместно с МВД РК пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хранением, фасовкой и распространением психотропных веществ через интернет, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативных мероприятий в разных районах города задержаны трое участников одной преступной цепочки. Каждый из них выполнял свою роль – от фасовки и закладок до перевозки и хранения крупных партий.

"Мы видим четко выстроенную преступную цепочку: фасовщик, курьер и склад. Их действия были согласованы и направлены на массовое распространение психотропных веществ на территории Алматы. Благодаря своевременным оперативным мерам деятельность этой сети полностью пресечена. Работа по установлению других участников продолжается", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

По всем эпизодам назначены экспертизы. Полицейские устанавливают возможные связи задержанных с другими интернет-магазинами и эпизодами распространения запрещенных веществ в городе.

