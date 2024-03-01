Нарколабораторию ликвидировали в Атырау

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области совместно с кинологами задержали 51-летнего жителя Атырау, который выращивал коноплю, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, для этого он оборудовал в жилом доме фитолабораторию, оснащенную оросительными системами и лампами теплоснабжения.

"Всего изъято 68 кустов наркорастения. Проводится досудебное расследование по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ликвидации нарколаборатории в Алматинской области. Во время спецоперации был задержан 33-летний местный житель. В результате обыска жилого помещения и пристроек был изъят полиэтиленовый пакет с мефедроном.