В Костанае изъяли вейпов на 85 млн тенге

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области пресекли деятельность интернет-магазина. Он занимался продажей электронных табачных изделий – вейпов, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в одном из магазинов города в подвальном помещении осуществлялась незаконная торговля вейпами. Здесь также находился колл-центр для приема заявок через Telegram.

Во время обыска в распределительном пункте изъяли 73 картонные коробки с 8,5 тысячами электронных табачных изделий.Также в подвальном помещении обнаружены и изъяты 6 курительных устройств, 4 ноутбука, 10 аккумуляторов для вейпов, 7 мобильных телефонов, 2 системных блока от компьютеров.

По словам одного из задержанных, вейпы поступали от поставщиков из Алматы, стоимость одного вейпа составляла 10 тысяч тенге.

По этому факту начато досудебное расследование.В полицейском ведомстве напомнили, что продажа и распространение данных изделий наказывается штрафом в размере до 200 МРП (612 600 тенге) либо арестом до 50 суток.

Ранее поступок полицейских восхитил пользователей Казнета.

