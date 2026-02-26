#Референдум-2026
Происшествия

В Актобе осудили грабителя, избившего пенсионерку до потери сознания

в Актобе осудили грабителя, избившего пенсионерку до потери сознания, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 23:01 Фото: Zakon.kz
В Актобе вынесли приговор грабителю, которого журналисты прозвали "чудовищем". Он ворвался в дом к 80-летней пенсионерке Раисе Додик, жестоко избил и требовал деньги, которые она отложила на похороны, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, бабушка в день преступления выбежала в ближайший магазин за хлебом, когда в дом проник грабитель.

"Смотрю, стоит молодой человек, русский, здоровый. Ему 22 или 30 лет. И он меня вот так вот как-то сзади взял, вот тут у меня трещина до сих пор. "Гони деньги и золото, иначе я тебя убью сейчас!" Я говорю: "Сынок, я на минимальной пенсии". Причем у меня продавцы все знакомые. Они мне даже под запись дают продукты". Раиса Додик

Но преступник даже слушать ничего не стал и поволок Раису Власовну в зал. Избивал так, что женщина потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, как нападавший переворачивает мебель и выбрасывает вещи из шкафов. В тот момент пенсионерка собрала последние силы и смогла незаметно выбежать на улицу.

"Смотрю, он стенку всю вскрыл и давай все выбрасывать. Я потихоньку, потихоньку выскочила – и в магазин. Девчонки говорят: "Ой, теть Рая, что такое?" Я говорю: "Быстренько, девочки, полицию и скорую", – рассказала пенсионерка.

Мужчина успел скрыться, но его задержали в тот же день. При нем нашли сотовый телефон Раисы Власовны, серебряное кольцо, памятные медали, орден, банковскую карту и 15 тыс. тенге. Несмотря на очевидные улики и опознание, вину нападавший не признал.


"Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в дом потерпевшей, применил к ней насилие и требовал передачи ценных вещей и денежных средств. После чего он скрылся с места происшествия, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 118 845 тенге. В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет". Пресс-служба Актюбинского областного суда

Прошло уже полгода, но женщина по-прежнему живет в страхе. Она запирает двери на все замки, прислушивается к каждому звуку и почти не спит по ночам. Знакомые предложили Раисе Власовне продать дом и переехать поближе к детям, однако она наотрез отказывается. Говорит, здесь прошла вся ее жизнь – и оставлять родные стены не хочет. Надеется, что со временем ей все-таки удастся преодолеть страх – и в памяти вновь останутся только самые приятные воспоминания о доме, о семье и счастливой молодости.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Актобе два месяца выживала без пенсии после ограбления.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
