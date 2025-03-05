Квартирант молотком убил владельца жилья в Актобе

В Актобе вынесли приговор квартиранту за жестокое убийство хозяина жилья, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что 54-летний мужчина попросил знакомого пожить у него, обещая оплачивать жилье. Через день они организовали застолье с алкоголем, которое закончилось кровавой драмой.

Из обвинения следует, что хозяин квартиры стал нецензурно выражаться, а квартирант принял это как оскорбление и ударил его несколько раз молотком по голове. После чего он принес кухонный нож и ударил пострадавшего в грудь. От полученных ранений владелец жилья умер на месте.

В суде обвиняемый заявил, что лишь один раз ударил молотком, а что было дальше, он не помнит из-за провалов в памяти.

Суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы.

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