Взрыв и пожар: в Щучинске семь человек погибли во время инцидента в кафе

В городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Силы и средства ДЧС Акмолинской области прибыли на место происшествия в течение пяти минут, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожарные из горящего здания вынесли восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, семь человек погибли.

"Пожар полностью ликвидирован. Спасателями проводятся разбор завалов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В ДЧС Акмолинской области открыта горячая линия: 8 (7162) 514-298", – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На месте происшествия находятся руководство ДЧС, заместитель акима области, все подразделения ДЧС, включая пожарные расчеты, спасательные группы, медицинские службы и полиция, газотехническая инспекция. Санавиация и реанимобили МЧС приведены в готовность.

