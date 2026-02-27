#Референдум-2026
Происшествия

Создана комиссия по расследованию мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске

пожарная машина, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 14:57 Фото: Telegram/qr_tjm
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана создало межведомственную комиссию по расследованию происшествия в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 февраля 2026 года заявила пресс-служба ведомства:

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенанта Чингиса Аринова создана межведомственная комиссия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия, произошедшего в Щучинске. Комиссия образована под председательством главы МЧС. В ее состав вошли руководители государственных органов, включая министерства внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, энергетики, промышленности и строительства, юстиции, торговли и интеграции, а также представители акимата Акмолинской области. Комиссии поручено обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование причин происшествия с выработкой необходимых организационных и профилактических мер по недопущению аналогичных случаев".

Фото: Telegram/qr_tjm

Фото: Telegram/qr_tjm

Как заверили в МЧС, пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую поддержку. Акимату Акмолинской области поручено обеспечить содействие в организации похорон погибших.

По имеющейся информации, в Щучинске в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Подразделения Департамента по ЧС Акмолинской области прибыли к месту вызова в течение 5 минут с момента поступления сообщения. В ходе проведения аварийно-спасательных работ из огня вынесены 5 газовых баллонов объемом по 50 л каждый и 2 кислородных баллона, что позволило предотвратить повторные взрывы. Пожарными из горящих помещений спасены 10 человек. В результате происшествия пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, 8 после оказания медицинской помощи отпущены домой. 7 человек погибли.

Фото: Telegram/qr_tjm

Отмечается, что в ДЧС Акмолинской области функционирует горячая линия: 8 (7162) 51-42-98.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям РК выражает соболезнования родным и близким погибших".Пресс-служба МЧС РК

26 февраля 2026 года в пристроенном к жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия 7 человек погибли и десятки пострадали.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 14:57
Появились кадры мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске

27 февраля в Акмолинской области озвучили подробности о погибших и пострадавших при взрыве и пожаре в кафе в Щучинске.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
