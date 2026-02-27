#Референдум-2026
События

Взрыв в кафе в Щучинске: подробности о пострадавших и погибших

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 12:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
27 февраля 2026 года в Акмолинской области озвучили подробности о погибших и пострадавших при взрыве и пожаре в кафе в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

Аким Бурабайского района Арай Садыков напомнил, что в результате пострадали 28 человек.

"Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме. Семьям погибших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 2 млн тенге, пострадавшим выплатят по 1 млн тенге. Акимат взял на себя все организационные вопросы, связанные с проведением похорон. Обеспечено содействие в размещении и сопровождении родственников, прибывающих для участия в траурных мероприятиях", – озвучил Садыков.

Руководитель Управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что из 28 пострадавших скончались семеро.

"В Бурабайскую районную больницу Щучинска в 22:01 26 февраля поступил вызов о взрыве в "Центре плова". На место выезжали четыре бригады скорой помощи совместно со спасателями. На месте погибли пять пострадавших. Двое скончались во время поступления в реанимацию, две женщины. На сегодня в реанимации четверо пациентов, состояние которых тяжелое и крайне тяжелое. В отделении травматологии получают лечение трое пациентов, шесть пациентов ночью были эвакуированы по экстренным показаниям в Многопрофильную облбольницу Кокшетау. Было еще восемь обращений пострадавших с легкими повреждениями, они на амбулаторном лечении", – сказал спикер.

То есть 10 пострадавших – в реанимации в тяжелом состоянии, трое – в профильном отделении, их состояние средней степени тяжести. У большинства пострадавших поверхностные ожоги лица, рук, ног. У части пострадавших ингаляционные ожоги: обожжены внутренние дыхательные органы.

Из всех 28 пострадавших человек 15 – работники кухни и зала, а 13 – посетители. Погибшие – сотрудники кафе, 16-летняя девушка, по предварительной информации, была с работавшей там мамой.

Вечером 26 февраля 2026 года в городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Взрыв и пожар попали на камеру наблюдения в кафе напротив.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
