Студент нанес себе ранения после ссоры с девушкой в Павлодаре

В Павлодаре выясняют обстоятельства инцидента в медицинском колледже, где несовершеннолетний студент нанес себе ранения. По предварительным данным, на отчаянный шаг юноша пошел после эмоциональной ссоры с девушкой, передает Zakon.kz.

Информация об этом в Сети появилась 27 февраля 2026 года. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, молодой человек пришел в колледж для выяснения отношений с девушкой и в ходе конфликта применил острое орудие против себя.

В Департаменте полиции Павлодарской области подтвердили факт происшествия, отметив, что на место незамедлительно прибыли стражи порядка и бригада скорой помощи.

"По предварительным данным, несовершеннолетний студент колледжа нанес себе телесное повреждение в область предплечья. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой. Орудие происшествия изъято. Информация о других пострадавших не соответствует действительности", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело, орудие происшествия изъято и направлено на экспертизу. Полицейские устанавливают все причины и детали случившегося.

Ранее в Петропавловске 21-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством. Согласно информации из социальных сетей, казахстанец выстрелил в себя после ссоры с девушкой.