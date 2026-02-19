#Референдум-2026
Происшествия

21-летний житель Петропавловска покончил с собой

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 14:53 Фото: Zakon.kz
В Петропавловске 21-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством. Согласно информации из социальных сетей, казахстанец выстрелил в себя после ссоры с девушкой, сообщает Zakon.kz.

Также, по данным публикации, трагедия произошла дома, где в этот момент находилась мама погибшего.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области (СКО) озвучили дату: 18 февраля 2026 года.

"По предварительной информации, он совершил суицид. Начато досудебное расследование".Пресс-служба ДП СКО

Теперь устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

28 января мы рассказывали, что мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу и застрелился на западе Казахстана. Об этом подробнее можно прочитать тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
