21-летний житель Петропавловска покончил с собой
В Петропавловске 21-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством. Согласно информации из социальных сетей, казахстанец выстрелил в себя после ссоры с девушкой, сообщает Zakon.kz.
Также, по данным публикации, трагедия произошла дома, где в этот момент находилась мама погибшего.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области (СКО) озвучили дату: 18 февраля 2026 года.
"По предварительной информации, он совершил суицид. Начато досудебное расследование".Пресс-служба ДП СКО
Теперь устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
