#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Происшествия

Невестка жестоко убила пожилую свекровь и избежала наказания в Атырау

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 19:31 Фото: Zakon.kz
В Атырауской области суд вынес решение по делу о жестоком убийстве пожилой женщины, которой невестка нанесла пять ножевых ранений. Из-за выявленной параноидной шизофрении подсудимую признали невменяемой и направили на принудительное лечение, передает Zakon.kz.

Как сообщает 27 февраля 2026 года портал "Ак Жайык", невестка нанесла 82-летней женщине, прикованной к постели, пять ножевых ранений в область головы. В суде также установлено, что от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

"Факт совершения деяния подтвержден показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и исследованными доказательствами. Решающим стало заключение психиатрической экспертизы: подсудимая страдает хроническим психическим заболеванием – параноидной шизофренией – и в момент произошедшего не осознавала характер своих действий и не могла ими руководить", – говорится в публикации.

У женщины пятеро несовершеннолетних детей. Старшему – десять лет, младшему – один год.

Отец подсудимой просил оставить ее на лечении в Атырау, однако суд отказал, указав, что с учетом диагноза она может представлять опасность для окружающих.

Суд освободил женщину от уголовной ответственности и применил принудительные меры медицинского характера. Она направлена на лечение в специализированное учреждение в городе Актас Талгарского района Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте обнаружили тела трех человек в квартире жилого дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Отец убил сына в Шымкенте и избежал тюрьмы
21:46, 24 мая 2024
Отец убил сына в Шымкенте и избежал тюрьмы
Организатора нападений на журналистов отправили на принудительное лечение в Алматы
12:17, 01 ноября 2023
Организатора нападений на журналистов отправили на принудительное лечение в Алматы
Жестокое убийство сотрудницы акимата Актобе: суд вынес решение
22:36, 01 июня 2023
Жестокое убийство сотрудницы акимата Актобе: суд вынес решение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Обидчик Бублика вышел в финал турнира в Дубае: его ждёт Медведев
03:02, 28 февраля 2026
Обидчик Бублика вышел в финал турнира в Дубае: его ждёт Медведев
Анонсирован следующий бой Александра Усика
02:50, 28 февраля 2026
Анонсирован следующий бой Александра Усика
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в США
02:15, 28 февраля 2026
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в США
Казахстанские боксёры потерпели крах в бою с соперниками из Узбекистана
01:34, 28 февраля 2026
Казахстанские боксёры потерпели крах в бою с соперниками из Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: