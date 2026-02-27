Невестка жестоко убила пожилую свекровь и избежала наказания в Атырау

В Атырауской области суд вынес решение по делу о жестоком убийстве пожилой женщины, которой невестка нанесла пять ножевых ранений. Из-за выявленной параноидной шизофрении подсудимую признали невменяемой и направили на принудительное лечение, передает Zakon.kz.

Как сообщает 27 февраля 2026 года портал "Ак Жайык", невестка нанесла 82-летней женщине, прикованной к постели, пять ножевых ранений в область головы. В суде также установлено, что от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

"Факт совершения деяния подтвержден показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и исследованными доказательствами. Решающим стало заключение психиатрической экспертизы: подсудимая страдает хроническим психическим заболеванием – параноидной шизофренией – и в момент произошедшего не осознавала характер своих действий и не могла ими руководить", – говорится в публикации.

У женщины пятеро несовершеннолетних детей. Старшему – десять лет, младшему – один год.

Отец подсудимой просил оставить ее на лечении в Атырау, однако суд отказал, указав, что с учетом диагноза она может представлять опасность для окружающих.

Суд освободил женщину от уголовной ответственности и применил принудительные меры медицинского характера. Она направлена на лечение в специализированное учреждение в городе Актас Талгарского района Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте обнаружили тела трех человек в квартире жилого дома.