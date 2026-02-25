Новые подробности о смертельном ДТП в Астане: подозреваемый задержан, уголовное дело на стадии завершения
Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 25 февраля 2026 года на брифинге в Мажилисе раскрыл некоторые подробности уголовного дела о смертельном ДТП в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло в декабре 2025 года.
"Подозреваемый задержан, с санкции суда взят под стражу. В настоящее время проводятся экспертизы. По результатам расследования сообщим дополнительно", – пообещал Адилов.
Он также сообщил, что уголовное дело находится на стадии завершения.
Ранее мы писали, что на мосту Сарайшык в Астане произошла авария, в которой погибли два человека. ДТП комментировал другой заместитель внутренних дел Игорь Лепеха.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript