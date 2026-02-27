#Референдум-2026
Происшествия

Житель Алматы попал в реанимацию после напитка из киоска быстрого питания

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 04:40 Фото: Zakon.kz
Алматинец получил серьезный ожог пищевода после доставки компота из уличного вагончика быстрого питания в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, вместо компота в бутылке оказался химический растворитель, передает "Astana TV". Первой о случившемся сообщила родственница пострадавшего в социальных сетях.

В больнице подтвердили, что мужчина отравился неизвестным химическим веществом. Его сразу отправили в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

"В Центральную городскую клиническую больницу поступил пациент с диагнозом: отравление не идентифицированным веществом, химический ожог пищевода второй степени, химический ожог кожи первой степени. Медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с действующими клиническими протоколами. Пациент находится под постоянным наблюдением специалистов", – прокомментировала состояние мужчины заведующая соматическим отделением ЦГКБ города Алматы Акшолпан Шарапханова.

У журналистов телеканала не получилось взять комментарий у владельцев торговой точки. В Департаменте полиции сообщили, что по данному факту уже опросили сотрудников, работавших в день происшествия.

"Данный факт имел место в Бостандыкском районе города Алматы. В настоящее время назначена экспертиза, которая установит, вследствие чего молодой человек получил ожог. И далее будет приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае наличия состава уголовно-процессуального нарушения будет возбуждено уголовное дело", – отметила официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Недавно стало известно, что в Северо-Казахстанской области участились случаи отравления уксусом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: