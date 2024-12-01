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Законодательство РК

Киоск с овощами вспыхнул в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 00:48 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем киоске по продаже овощей по ул. Ш. Айманова в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Направленные на место пожара расчеты потушили пожар на площади 15 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. МЧС призывает предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности!" – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что двое детей задохнулись во время пожара в Акмолинской области.

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