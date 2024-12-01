Киоск с овощами вспыхнул в Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ночью поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем киоске по продаже овощей по ул. Ш. Айманова в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

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