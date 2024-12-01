Киоск с овощами вспыхнул в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем киоске по продаже овощей по ул. Ш. Айманова в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.
Направленные на место пожара расчеты потушили пожар на площади 15 кв. м.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. МЧС призывает предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности!" – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что двое детей задохнулись во время пожара в Акмолинской области.
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