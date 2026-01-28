#Казахстан в сравнении
Происшествия

Трагедия в Караганде: два человека погибли во время взрыва в киоске фастфуда

В карагандинской больнице скончались двое мужчин, которые получили сильнейшие ожоги при взрыве газа. ЧП произошло в киске быстрого питания неделю назад, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, мощный хлопок случился в небольшом помещении рядом с супермаркетом. Взорвался 17-литровый газовый баллон. После этого начался пожар, который полностью уничтожил постройку. Внутри в тот момент находились четыре человека – это владелец заведения, который сам готовил бургеры и донеры, два курьера и клиент. Трое из них получили ожоги 65, 30 и 10% тела. Четвертого пострадавшего уже выписали из больницы. В данное время в реанимации остается еще один пациент. К сожалению, двоих пострадавших спасти не удалось. Им было 30 и 37 лет.

"Оба пациента были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, с обширными ожогами. С момента поступления им была оказана вся необходимая специализированная помощь, в условиях реанимации с привлечением профильных специалистов. Несмотря на проведенный комплекс мероприятий, пациенты, к сожалению, скончались". Руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ксения Деревяшкина

Ранее сообщалось, что на оживленной улице в Астане во время движения вспыхнул автомобиль.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
