5 апреля жителям Актогайского района доставили продукты питания и другие средства первой необходимости, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МЧС РК, акимат Актогайского района Карагандинской области и представители ведомства совместно доставили помощь жителям сел Кошкар и Айыртас. Ранее оба населенных пункта были отсечены от основной автомобильной дороги.

Фото: скриншот видео

Попасть к жителям сел удалось при помощи вертолета "Казавиаспас".

Фото: скриншот видео

Так, жители данных сел смогли получить помощь в виде продуктов питания и других средств первой необходимости.

Фото: скриншот видео

В этот же день аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев обратился к жителям на своих страницах в соцсетях.