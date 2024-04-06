Жителям Актогайского района доставили продукты питания
Фото: скриншот видео
5 апреля жителям Актогайского района доставили продукты питания и другие средства первой необходимости, сообщает Zakon.kz.
По сведениям пресс-службы МЧС РК, акимат Актогайского района Карагандинской области и представители ведомства совместно доставили помощь жителям сел Кошкар и Айыртас. Ранее оба населенных пункта были отсечены от основной автомобильной дороги.
Фото: скриншот видео
Попасть к жителям сел удалось при помощи вертолета "Казавиаспас".
Фото: скриншот видео
Так, жители данных сел смогли получить помощь в виде продуктов питания и других средств первой необходимости.
Фото: скриншот видео
В этот же день аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев обратился к жителям на своих страницах в соцсетях.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript