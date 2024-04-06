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Законодательство РК

Жителям Актогайского района доставили продукты питания

Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 05:56 Фото: скриншот видео
5 апреля жителям Актогайского района доставили продукты питания и другие средства первой необходимости, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МЧС РК, акимат Актогайского района Карагандинской области и представители ведомства совместно доставили помощь жителям сел Кошкар и Айыртас. Ранее оба населенных пункта были отсечены от основной автомобильной дороги.

Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 05:56

Фото: скриншот видео

Попасть к жителям сел удалось при помощи вертолета "Казавиаспас".

Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 05:56

Фото: скриншот видео

Так, жители данных сел смогли получить помощь в виде продуктов питания и других средств первой необходимости.

Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 05:56

Фото: скриншот видео

В этот же день аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев обратился к жителям на своих страницах в соцсетях.

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