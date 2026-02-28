Экс-чиновник задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Западном Казахстане

В Западно-Казахстанской области появились подробности изнасилования несовершеннолетней. В преступлении обвиняется сотрудник акимата, которого тут же уволили, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что подозреваемый в изнасиловании 16-летней девушки работал в одном из отделов акимата Шынгырлауского района. После поступления заявления его уволили.

27 февраля в прокуратуре ЗКО сообщили, что подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"Специализированным следственным судом Уральска в отношении Жупулова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев", – прокомментировали в надзорном органе.

Случай произошел в Шынгырлауском районе. В Департаменте полиции ЗКО отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 УК РК "Изнасилование несовершеннолетней".

Полицейские изучили переписку и другие материалы по делу в отношении несовершеннолетней. Сама 16-летняя девушка заявила, что претензий к подозреваемому не имеет, якобы их отношения носили "обоюдный характер".

В полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что 2 января мужчина обманом завлек домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней.