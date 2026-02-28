#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Происшествия

Экс-чиновник задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Западном Казахстане

Экс-чиновник задержан за изнасилование несовершеннолетней в западном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 16:14 Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области появились подробности изнасилования несовершеннолетней. В преступлении обвиняется сотрудник акимата, которого тут же уволили, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что подозреваемый в изнасиловании 16-летней девушки работал в одном из отделов акимата Шынгырлауского района. После поступления заявления его уволили.

27 февраля в прокуратуре ЗКО сообщили, что подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"Специализированным следственным судом Уральска в отношении Жупулова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев", – прокомментировали в надзорном органе.

Случай произошел в Шынгырлауском районе. В Департаменте полиции ЗКО отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 УК РК "Изнасилование несовершеннолетней".

Полицейские изучили переписку и другие материалы по делу в отношении несовершеннолетней. Сама 16-летняя девушка заявила, что претензий к подозреваемому не имеет, якобы их отношения носили "обоюдный характер".

В  полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что 2 января мужчина обманом завлек домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Несовершеннолетнего задержали за изнасилование в Туркестанской области
14:14, 24 апреля 2024
Несовершеннолетнего задержали за изнасилование в Туркестанской области
Казахстанца задержали по подозрению в насилии над двумя несовершеннолетними
16:03, 21 января 2026
Казахстанца задержали по подозрению в насилии над двумя несовершеннолетними
Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан в Алматинской области
19:26, 18 апреля 2023
Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
16:56, Сегодня
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
16:14, Сегодня
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
15:30, Сегодня
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
15:25, Сегодня
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: