Ночное столкновение двух автомобилей обесточило дома в одном из районов Алматы

Ночью 1 марта 2026 года в Алматы на пересечении улиц Яссауи-Манаса произошло столкновение двух автомобилей Toyota, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, участниками происшествия стали Toyota Windom и Toyota Camry.

Toyota Camry двигалась вверх по улице Яссауи в южном направлении.

Выезжая на перекресток, ее водитель, по всей видимости, не ожидал, что на перекрестке перед ним появится автомобиль Toyota Windom.

Фото: Zakon.kz

Водитель Camry не успел среагировать и на полном ходу протаранил Windom.

От мощного удара в бок Windom крутануло и отбросило в сторону, где автомобиль пронесся по тротуару и, крутясь, врезался в трансформаторную подстанцию на 10 киловатт.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности современные подстанции снабжены автоматикой, которая обесточила механизм в момент столкновения. В ином случае могла бы произойти трагедия.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водители двух транспортных средств не пострадали, но в Camry пострадал пассажир, на которого и пришелся весь удар.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции задержали водителя Toyota Windom.

По подозрению в нахождении в состоянии алкогольного опьянения его доставили на экспертизу, результаты которой пока неизвестны.

Фото: Zakon.kz

Неизвестное количество домов оказалось обесточено из-за данной аварии. Прибывшие на место электрики приступят к ремонтным работам, как только транспорт эвакуируют.

