Автоледи за час совершила два наезда на детей в Туркестанской области

В Туркестанской области женщина водитель сбила несовершеннолетнего пешехода. Пытаясь скрыться с места ДТП, она совершила еще один наезд на другого ребенка, сообщает Zakon.kz.

"Otyrar.kz" пишет, что полиция Сайрамского района возбудила уголовное дело по факту наезда на двух несовершеннолетних пешеходов в селе Аксукент.

По предварительной информации, женщина, управляя автомобилем марки CHANGAN, на одной из улиц совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. После ДТП она скрылась с места происшествия. Однако на другой улице снова допустила наезд еще на одного школьника.

"Пострадавшие дети были доставлены в больницы. Один из них после осмотра отпущен домой", – пишет издание.

В полиции отметили, что автоледи задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В частности, изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели.

