Двух мужчин нашли мертвыми в заведенной "Газели" на окраине Семея

В области Абай на окраине города Семей обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни в автомобиле марки "Газель", передает Zakon.kz.

Портал "Ак жайык" 1 марта 2026 года пишет, что трагедия произошла недалеко от автозаправочной станции. По предварительной информации, мужчины уснули в машине, однако так и не проснулись. Предполагается, что в салоне могло использоваться автономное отопительное устройство.



Как уточнили в полиции, автомобиль был заведен и закрыт изнутри. Признаков насильственной смерти не выявлено. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. В настоящее время по факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", – отмечается в публикации.

Департамент полиции области Абай призвал граждан строго соблюдать меры безопасности при эксплуатации транспортных средств, особенно при использовании отопительных приборов и нахождении в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.

Ранее сообщалось, что два жителя Актюбинской области угорели насмерть в автомобиле.