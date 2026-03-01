#Референдум-2026
Происшествия

Двух мужчин нашли мертвыми в заведенной "Газели" на окраине Семея

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 23:52 Фото: pexels
В области Абай на окраине города Семей обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни в автомобиле марки "Газель", передает Zakon.kz.

Портал "Ак жайык" 1 марта 2026 года пишет, что трагедия произошла недалеко от автозаправочной станции. По предварительной информации, мужчины уснули в машине, однако так и не проснулись. Предполагается, что в салоне могло использоваться автономное отопительное устройство.

Как уточнили в полиции, автомобиль был заведен и закрыт изнутри. Признаков насильственной смерти не выявлено. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. В настоящее время по факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", – отмечается в публикации.

Департамент полиции области Абай призвал граждан строго соблюдать меры безопасности при эксплуатации транспортных средств, особенно при использовании отопительных приборов и нахождении в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.

Ранее сообщалось, что два жителя Актюбинской области угорели насмерть в автомобиле.

Канат Болысбек
