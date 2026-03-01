Жуткая трагедия: гибель двух школьников расследуют в Жамбылской области

В Жамбылской области расследуют обстоятельства гибели двоих подростков. Трагические инциденты произошли в Кордайском районе с разницей в две недели, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Как отмечается в сообщении, первый случай зафиксирован в селе Кайнар, где в собственном доме было обнаружено тело 12-летней девочки.

Спустя короткое время стало известно о совершении суицида несовершеннолетним мальчиком в селе Масанчи. Точные причины, толкнувшие подростков на роковой шаг, на данный момент остаются неизвестными.

Информацию о происшествиях подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

"По фактам суицида зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения не подлежат разглашению", — сообщили корреспонденту Zakon.kz 1 марта 2026 года в ведомстве.

Ранее в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.