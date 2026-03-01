#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
Происшествия

Жуткая трагедия: гибель двух школьников расследуют в Жамбылской области

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 00:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Жамбылской области расследуют обстоятельства гибели двоих подростков. Трагические инциденты произошли в Кордайском районе с разницей в две недели, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Как отмечается в сообщении, первый случай зафиксирован в селе Кайнар, где в собственном доме было обнаружено тело 12-летней девочки.

Спустя короткое время стало известно о совершении суицида несовершеннолетним мальчиком в селе Масанчи. Точные причины, толкнувшие подростков на роковой шаг, на данный момент остаются неизвестными.

Информацию о происшествиях подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

"По фактам суицида зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения не подлежат разглашению", — сообщили корреспонденту Zakon.kz 1 марта 2026 года в ведомстве.

Ранее в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
В Жамбылской области обнаружены тела двух подростков, проживавших на одной улице
23:12, 29 октября 2024
В Жамбылской области обнаружены тела двух подростков, проживавших на одной улице
Игры на льду закончились трагедией в Алматинской области – погиб подросток
22:00, 02 января 2026
Игры на льду закончились трагедией в Алматинской области – погиб подросток
Школьник-футболист погиб в Жамбылской области
06:25, 14 сентября 2025
Школьник-футболист погиб в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Карабах" сделал невероятный камбэк против "Сабаха" казахстанского футболиста
00:44, 02 марта 2026
"Карабах" сделал невероятный камбэк против "Сабаха" казахстанского футболиста
Казахстанские "классики" не вошли в тройку сильнейших на элитном турнире в Албании
23:52, 01 марта 2026
Казахстанские "классики" не вошли в тройку сильнейших на элитном турнире в Албании
Казахстан или Узбекистан: кто оказался круче на "малом чемпионате мира" по боксу
23:51, 01 марта 2026
Казахстан или Узбекистан: кто оказался круче на "малом чемпионате мира" по боксу
Максим Самородов "вытащил" "Ахмату" победу против ЦСКА в РПЛ
23:17, 01 марта 2026
Максим Самородов "вытащил" "Ахмату" победу против ЦСКА в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: