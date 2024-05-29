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Тела двух мужчин нашли за день в водоемах Атырауской области

Два человека за день утонули в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 20:03 Фото: pixabay
29 мая в водоемах Атырауской области нашли тела двух утонувших мужчин, передает Zakon.kz.

Портал "Мой город" пишет, что, по данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, в 15:55 из озера Камыскол спасатели извлекли тело 33-летнего мужчины и передали его полиции. Выяснилось, что его разыскивали на протяжении недели. Родственники рассказали, что он уехал на рыбалку на реку Жем и не вернулся. 

В этот же день в 16:15 в пяти километрах от села Акжайык Махамбетского района из разлива речной воды спасатели извлекли тело 24-летнего парня. Оказалось, что он ушел из крестьянского хозяйства "Манаш" на выпас скота и пропал.

Всего за последние сутки в области найдены тела трех утонувших людей. Спасатели просят соблюдать правила поведения на воде и не купаться в запрещенных местах.

Ранее табун лошадей едва не утонул в Атырауской области.

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