Тела двух мужчин нашли за день в водоемах Атырауской области

29 мая в водоемах Атырауской области нашли тела двух утонувших мужчин, передает Zakon.kz.

Портал "Мой город" пишет, что, по данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, в 15:55 из озера Камыскол спасатели извлекли тело 33-летнего мужчины и передали его полиции. Выяснилось, что его разыскивали на протяжении недели. Родственники рассказали, что он уехал на рыбалку на реку Жем и не вернулся.

В этот же день в 16:15 в пяти километрах от села Акжайык Махамбетского района из разлива речной воды спасатели извлекли тело 24-летнего парня. Оказалось, что он ушел из крестьянского хозяйства "Манаш" на выпас скота и пропал.

Всего за последние сутки в области найдены тела трех утонувших людей. Спасатели просят соблюдать правила поведения на воде и не купаться в запрещенных местах.

Ранее табун лошадей едва не утонул в Атырауской области.