Мертвыми нашли полицейского и гражданского на автомойке в Акмолинской области

В городе Есиле Акмолинской области в автомобиле Audi A6 на автомойке обнаружили тела двух мужчин. В пресс-службе региональной полиции раскрыли Zakon.kz детали трагедии.

Как отмечено в публикации sinegor.kz, личности обоих установлены полицией. Один из умерших – сержант полиции, работавший в изоляторе временного содержания отделения полиции Есильского района. Второй – местный житель.



Стражи порядка уточнили, что 5 марта в 08.05 в отдел полиции Есильского района поступила информация о том, что в салоне а/м марки Audi A6 на территории автомойки обнаружены тела двух парней.

"Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что молодые люди заехали ночью на автомойку на машине и заснули. Следов насилия не обнаружено. Назначена экспертиза". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также названа и предварительная причина смерти. Это отравление угарным газом.

В феврале 2024 года Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, который летом 2023 года случайно застрелил коллегу.