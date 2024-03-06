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Мертвыми нашли полицейского и гражданского на автомойке в Акмолинской области

Мертвыми нашли полицейского и гражданского на автомойке в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 12:49 Фото: Zakon.kz
В городе Есиле Акмолинской области в автомобиле Audi A6 на автомойке обнаружили тела двух мужчин. В пресс-службе региональной полиции раскрыли Zakon.kz детали трагедии.

Как отмечено в публикации sinegor.kz, личности обоих установлены полицией. Один из умерших – сержант полиции, работавший в изоляторе временного содержания отделения полиции Есильского района. Второй – местный житель.

Стражи порядка уточнили, что 5 марта в 08.05 в отдел полиции Есильского района поступила информация о том, что в салоне а/м марки Audi A6 на территории автомойки обнаружены тела двух парней.

"Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что молодые люди заехали ночью на автомойку на машине и заснули. Следов насилия не обнаружено. Назначена экспертиза".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также названа и предварительная причина смерти. Это отравление угарным газом.

В феврале 2024 года Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, который летом 2023 года случайно застрелил коллегу.

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