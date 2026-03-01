#Референдум-2026
#Казахмыс
Происшествия

Машину сильно повредили за пару минут до погрузки на эвакуатор в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 03:13 Фото: Zakon.kz
Ночью 2 марта на пр. Саина произошло ДТП с участием автомобилей Lada 2115, Audi и эвакуатора ГАЗ, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось, когда на пр. Саина, ниже развязки с ул. Абая, технически неисправный автомобиль Lada 2115 готовили к погрузке на эвакуатор ГАЗ.

Фото: Zakon.kz

Буквально на последних минутах перед подъемом на эвакуатор, в Lada на полном ходу влетел проезжавший рядом автомобиль Audi.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Lada получила сильную деформацию, поскольку сначала она столкнулась с эвакуатором машина, а затем ударилась о бордюр.

Фото: Zakon.kz

И, если сначала Lada имела техническую неисправность, то в последствии данного ДТП автомобиль годится только к утилизации.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности водитель с пассажирами Audi, а также водитель Lada и эвакуатора в данном ДТП не пострадали. Со слов водителя Lada, за несколько секунд до столкновения они отошли от своих машин и таким образом не оказались зажатыми в столкновении.

Другое ночное столкновение двух автомобилей в Алматы обесточило дома в одном из районов мегаполиса.

Фото Алия Абди
Алия Абди
