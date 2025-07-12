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Происшествия

Забор Нацбанка едва не повредили в результате ночного ДТП в Алматы

ДТП возле Нацбанка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 06:52 Фото: Zakon.kz
Ночью 12 июля в результате ДТП с участием Chevrolet Nexia и неизвестного автомобиля едва не повредился забор здания Национального банка, расположенного в Алматы по пр. Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Chevrolet Nexia, он двигался он по пр. Райымбека в западном направлении. За ул. Яссауи, ничего не подозревающего водителя подрезает автомобиль и вскользь цепляет его. В результате чего водитель теряет управление. Вылетая с дороги он бьется о новый проложенный бордюр, вылетает на тротуар, проезжает по нему и съезжает с тротуара, по пути вырвав дерево с корнем.

Фото: Zakon.kz

После чего он продолжил движение, остановившись перед стоящим впереди деревом. Таким образом, Chevrolet Nexia едва не влетел забор здания Нацбанка.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы ДТП вызвали ему скорую. После госпитализации и оказания медицинской помощи он самостоятельно вернулся на место ДТП, где и рассказал о произошедшем.

Фото: Zakon.kz

А второй автомобиль, ставший со слов пострадавшего водителя инициатором происшествия, скрылся с места ДТП. Сотрудники дорожной полиции с помощью камер видео-фиксации будут выяснять было ли место другому участнику этого ДТП на данном участке дороги.

ИИ

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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