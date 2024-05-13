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В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20 Фото: Zakon.kz
В ночь на 14 мая в Алматы на пр. Рыскулова, не доезжая до ул.Тлендиева произошло серьезное ДТП, с участием водителей Mitsubishi Galant, SsangYong Istana и эвакуатора. Пострадали три человека, сообщает Zakon.kz

Mitsubishi Galant двигался по пр.Рыскулова в восточном направлении и не доезжая до ул.Тлендиева остановился из-за технических неполадок в автомобиле. Был вызван эвакуатор. Когда техпомощь прибыла и началась подготовка к погрузке в Mitsubishi Galant на полном ходу врезался микроавтобус SsangYong Istana.

Удар был такой силы, что автомобиль Mitsubishi Galant наполовину забросило на этот эвакуатор, а людей: обоих водителей и двух пассажиров Mitsubishi разбросало по сторонам. Трое пострадавших в ДТП в тяжелом состоянии были госпитализированы в ближайшую больницу, у четвертого травмы средней степени.

Водитель микроавтобуса не смог объяснить, как и почему произошло столкновение.

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 03:20

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые выяснят все обстоятельства ДТП. Движение по пр.Рыскулова от ул.Емцова до ул.Тлендиева было временно перекрыто в восточном направлении. Позже движение восстановили.



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