В Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие
Mitsubishi Galant двигался по пр.Рыскулова в восточном направлении и не доезжая до ул.Тлендиева остановился из-за технических неполадок в автомобиле. Был вызван эвакуатор. Когда техпомощь прибыла и началась подготовка к погрузке в Mitsubishi Galant на полном ходу врезался микроавтобус SsangYong Istana.
Удар был такой силы, что автомобиль Mitsubishi Galant наполовину забросило на этот эвакуатор, а людей: обоих водителей и двух пассажиров Mitsubishi разбросало по сторонам. Трое пострадавших в ДТП в тяжелом состоянии были госпитализированы в ближайшую больницу, у четвертого травмы средней степени.
Водитель микроавтобуса не смог объяснить, как и почему произошло столкновение.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые выяснят все обстоятельства ДТП. Движение по пр.Рыскулова от ул.Емцова до ул.Тлендиева было временно перекрыто в восточном направлении. Позже движение восстановили.