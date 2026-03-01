Машину в Алматы сильно повредили за пару минут до погрузки на эвакуатор
Происшествие случилось, когда на пр. Саина, ниже развязки с ул. Абая, технически неисправный автомобиль Lada 2115 готовили к погрузке на эвакуатор ГАЗ.
Фото: Zakon.kz
Буквально на последних минутах перед подъемом на эвакуатор, в Lada на полном ходу влетел проезжавший рядом автомобиль Audi.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
От мощного удара Lada получила сильную деформацию, поскольку сначала она столкнулась с эвакуатором машина, а затем ударилась о бордюр.
Фото: Zakon.kz
И, если сначала Lada имела техническую неисправность, то в последствии данного ДТП автомобиль годится только к утилизации.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности водитель с пассажирами Audi, а также водитель Lada и эвакуатора в данном ДТП не пострадали. Со слов водителя Lada, за несколько секунд до столкновения они отошли от своих машин и таким образом не оказались зажатыми в столкновении.
